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Фотопрогулка по зимней Москве

Малая Бронная улица

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Прогулка, на которой ты научишься смотреть на мир глазами художника через объектив фотоаппарата. Встреча начнётся с мини-лекции о фотографии в ресторанчике на Малой Бронной. Ты познакомишься с работами таких мастеров, как Арнольд Ньюман, Эдвард Вестон, Александр Родченко и Франко Фонтана. У каждого из них ты узнаешь приёмы, благодаря которым фотографии выглядят выразительно. Обсудишь предстоящий маршрут с историко-культурной точки зрения. Важно отметить, что во время прогулки всё внимание будет сосредоточено именно на визуальных качествах объектов, а не на их исторической составляющей. После мини-лекции вы отправитесь в сторону памятника Александру Блоку, где увидишь дом, в котором поэт проживал со своей женой во время поездки в Москву. Сфотографируешь дом Алексея Толстого и особняк Рябушинского (музей-квартира Максима Горького). В случае неблагоприятной погоды можно зайти внутрь, познакомиться с жемчужиной московского модерна и сделать снимки интерьеров. Далее будете продвигаться в сторону фонтана-памятника Пушкину и Гончаровой, делая снимки. Маршрут завершается в дворике Храма Феодора Студита, где сейчас проходит выставка мозаики студии «Ярославна» (школа мозаики отца Дмитрия Котова) под названием «Птицы луга духовного». Здесь можно будет поделиться впечатлениями и самыми яркими кадрами. Фотопрогулка – это духовная практика. Это то, что помогает очень простыми средствами переключить мозг с постоянной мыслемешалки на тишину. И именно из этой тишины рождаются шедевры. Организационные детали: Стоит позаботиться о комфортной одежде для прогулки, учитывающей погодные условия. Лучше иметь с собой тёплый шарф и куртку. В случае дождя или метели возможно посещение особняка Рябушинского (вход оплачивается дополнительно в размере 500 рублей). Если ты хочешь пообедать в ресторанчике во время лекции, на это понадобятся дополнительные средства помимо оплаты за мастер-класс. Место встречи: Начало экскурсии — Малая Бронная улица. Точное место встречи ты узнаешь после покупки билета.

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