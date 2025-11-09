Мастер-класс по плёночной фотографии «Фотоотпечаток» Что тебя ждёт? — Теоретическая часть о фотографии на пленку от создательниц проекта и практикующих фотографов + электронный авторский гайд. — Практическая часть пройдёт в светлой студии с четырьмя профессиональными моделями. Обязательно будут помогать каждому и курировать процесс. — Ответы на вопросы за чаем с печеньями в конце мк. Мастер-класс пройдёт при поддержке плёночной фотолаборатории «Луч», которая предоставит плёнки. После завершения мероприятия лаборатория проявит и отсканирует получившиеся снимки + после проявки выберут лучшую работу и вручат автору сертификат в «Луч». Запись в ТГ