ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Фотоотпечаток 6.0

Студия 409, Настасьинский переулок, 1

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по плёночной фотографии «Фотоотпечаток» Что тебя ждёт? — Теоретическая часть о фотографии на пленку от создательниц проекта и практикующих фотографов + электронный авторский гайд. — Практическая часть пройдёт в светлой студии с четырьмя профессиональными моделями. Обязательно будут помогать каждому и курировать процесс. — Ответы на вопросы за чаем с печеньями в конце мк. Мастер-класс пройдёт при поддержке плёночной фотолаборатории «Луч», которая предоставит плёнки. После завершения мероприятия лаборатория проявит и отсканирует получившиеся снимки + после проявки выберут лучшую работу и вручат автору сертификат в «Луч». Запись в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста