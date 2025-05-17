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Фотоотпечаток 5.0

Луч, улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 7000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Что тебя ждёт? • Нетворкинг и welcome зона с закусками и напитками; • Теоретическая часть о фотографии на плёнку от создательниц проекта и практикующих фотографов + электронный авторский гайд; • Волшебное пространство фотолаборатории и подобранные стрит-стайл локации в центре Москвы будут в твоём распоряжении на практической части. 1. В этот раз фотографируют на чёрно-белую плёнку; 2. Самостоятельное проявление катушки. Чудесная Маша из фотолаборатории «Луч» покажет и расскажет: • как работает процесс проявки и фиксирования изображения • как проявить чёрно-белую катушку плёнки дома Есть два тарифа для моделей и фотографов. Ознакомиться с каждым подробнее можно на сайте. *Для тех, у кого нет своих пленочных фотоаппаратов, предоставляют в аренду. Ты гарантированно сделаешь невероятные снимки. + 500р. к цене тарифа.

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