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Форрест Гамп. Книга, фильм, образ

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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350₽
Возраст 16+

Про событие

«Между строк и кадров» — это формат живых разговорных встреч, где литература, кино и живопись становятся поводом для совместного размышления и обсуждения в креативном пространстве Люмьер Холла. История Форреста Гампа, написанная Уинстоном Грумом, была не очень успешным плутовским романом, но благодаря магии кино Роберта Земескиса мы получили один из самых жизнеутверждающих фильмов XX века. Перед встречей рекомендуется: • Прочитать роман Уинстона Грума «Форрест Гамп» • Посмотреть фильм Роберта Земескиса «Форрест Гамп» Формат проекта предполагает активное участие и живой разговор. Чтобы обсуждение было по-настоящему глубоким и интересным, просят участников заранее познакомиться с материалом. Если ты не успел подготовиться полностью, можно прийти и в формате слушателя. На встрече обсудят трагедию и счастье маленького человека в сложном мире, где одно историческое событие сменяет другое и не ждёт, пока мы адаптируемся. — Как работы художника Эндрю Уайета повлияли на визуальный ряд фильма, — Почему фильм стал символом целеустремленности и цельности личности, а также манифестом инклюзивности. Модератор книжного клуба — Надежда Ларгина, филолог, киновед, автор книжного блога «Искры разума».

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