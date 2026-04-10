Не классическая постановка, а современное авторское театрально-эстрадное шоу — смесь юморески, абсурда и лёгкой клоунады. Здесь нет привычной драматургии: вместо неё — быстрые, остроумные скетчи и экспериментальная подача. Если тебе близок современный авангардный разножанровый театр — ты точно попадёшь в настроение этого спектакля. Перед тобой — история одной, на первый взгляд, обычной уличной скамейки. Но у неё есть не только спинка и ножки, но и глаза, уши и сердце. День за днём она безмолвно наблюдает за жизнью вокруг, становясь хранительницей чужих тайн и признаний, расставаний и встреч. Скамейка — как граница между движением и покоем, между шумом улицы и тишиной размышлений. На ней пересекаются пути тех, кто ищет, теряет, находит. Люди не мыслят своей жизни без неё, а её жизнь невозможна без людей. На скамейке сидят, лежат, стоят, спят: старики и дети, представители гоп-культуры и власти, интеллигентный бездомный и зайка, которого бросила хозяйка, влюблённые он и она, дама с собачкой и городская сумасшедшая, жкх-шница, голуби и даже Петербургский памятник с крыльями ангела. Её спешат занять, порой обижают, но она открыта всегда и для всех без исключения. В этом спектакле нет главных и второстепенных ролей. Каждый хоть на секунду присевший оставляет частичку себя. И потому она — не просто предмет. Она — память. Память о нас. И как же в этой театральной постановке обойтись без музыки группы The Hatters — ведь они как никто чувствуют и понимают образ этой скамейки: живой, уязвимой, настоящей. А сосед — фонарь — когда нужно, подсветит, а когда нужно — скроет. Соседка — урна… она тоже знает своё место в этой истории. Продолжительность: 1 час 40 минут.