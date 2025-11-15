На мероприятии будет представлено шесть докладов самой широкой специфики — от древней Британии до Англии XVIII века; от почитания умерших на Руси до пантеона Мексики; от особого значения звука в народных обрядах до техник использования этого самого звука в шаманизме. В общем, очень разнообразно, очень насыщенно — для тех, кто любит такое. Приобрести билеты и записаться можно в сообщениях группы Jack in the Green.