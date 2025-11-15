Фольклорно-культурологическая конференция от друзей английской магии
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 16+
Про событие
На мероприятии будет представлено шесть докладов самой широкой специфики — от древней Британии до Англии XVIII века; от почитания умерших на Руси до пантеона Мексики; от особого значения звука в народных обрядах до техник использования этого самого звука в шаманизме. В общем, очень разнообразно, очень насыщенно — для тех, кто любит такое. Приобрести билеты и записаться можно в сообщениях группы Jack in the Green.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи