Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
1 ноября да в субботу славную, как ночь на землю спустится, да звёзды не небушке зажгутся, начнётся гуляночка небывалая. Андрей ДерЖи, сказитель да диджей уральский, сплетёт старинные напевы — от поморских до гуцульских — с битом могучим электронным, и взлетит дух в поднебесье, а ноги сами в пляс пустятся. А дабы умножить веселье народное, сварят для тебя друиды зелий вкусных разливных по обрядам древним, чтобы тело согреть да душу унежить. Вход для всех свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи