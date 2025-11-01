1 ноября да в субботу славную, как ночь на землю спустится, да звёзды не небушке зажгутся, начнётся гуляночка небывалая. Андрей ДерЖи, сказитель да диджей уральский, сплетёт старинные напевы — от поморских до гуцульских — с битом могучим электронным, и взлетит дух в поднебесье, а ноги сами в пляс пустятся. А дабы умножить веселье народное, сварят для тебя друиды зелий вкусных разливных по обрядам древним, чтобы тело согреть да душу унежить. Вход для всех свободный.