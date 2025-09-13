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Флористический мастер-класс

Арт-кластер «Творческие Люди», Гороховский переулок, 19

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3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс и лекция, посвящённые славянской культуре, в историческом особняке. Что тебя ждёт: – мастер-класс по флористике при свечах, на котором ты сможешь создать цветочную композицию для себя или в подарок близким; – лекция о славянской культуре от искусствоведа Елизаветы Даниловой; – исторический особняк; – вино, чай и закуски. Количество мест ограничено. Необходимо заранее записаться.

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