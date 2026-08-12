Что такое «расслабление» на самом деле? Есть ли оно вообще? Что это для организма? Как работают мышцы? А фасции? Что это за мурашки при прикосновении веников? Любят ли внутренние органы греться? Как работают гормоны стресса и удовольствия?... Очень много интересных вопросов. На этой лекции Олег, основатель Кейв (Cave), сделает экскурс в физиологию этих процессов. Это очень интересно (и даже очень важно) понимать как на самом деле это проходит в организме. Отдельно и рядом (но пока без глубокого погружения) — поищешь ответ на вопрос как на эти процессы воздействует тепло при разном виде прогревания. Приводит ли тепло к расслаблению? Где оно полезно, а где скорее нет? Это не научная работа, хотя она основана на научных исследованиях. Сложные вещи будут упрощаться и объясняться простыми словами для того, чтобы каждый мог сформировать или дополнить свою картину устройства человека. — Процессы в парной форматом лекции не предусмотрены. — Предложат чай, фрукты. — Членам Клуба Кейв участие бесплатно.