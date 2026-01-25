Камерный вечер, где уют лондонского клуба встречается с философией чайного ритуала. Тут подготовили пространство для тихого диалога с собой и близкими, где время течёт иначе — медленно, осознанно, насыщенно вкусом. Спешл-меню на все воскресенье: • Велком-напиток — лёгкое начало истории • Чайное duo — два варианта горячего чая, чтобы почувствовать разницу в характерах и философии заваривания • Чайный гимлет — легендарный коктейль, переосмысленный через призму чайной глубины • Грог – не просто согревающий напиток, а сложный, бархатный финал вечера • Сладкий сюрприз для очаровательных дам В течение вечера чайный сомелье будет проводить интерактивные встречи. Это не лекция, а живой разговор о культуре, истории и маленьких секретах, которые превращают чаепитие из привычки в искусство присутствия в моменте. Начало сессий: 20:00 и 22:00 Вечер создан для тех, кто устал от шума и ищет глубину вместо громкости, вкус вместо спешки, беседу вместо монолога. Чтобы поставить красивую, вдумчивую паузу перед началом новой недели.