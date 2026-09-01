ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Финал сезона: просмотр «Сумерки»

Сфера Х5, улица Крымский Вал, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Сколько бы времени мы ни провели вместе, мне всегда будет мало» — сказал Эдвард Каллен Белле. Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает к отцу в небольшой и пасмурный городок Форкс. Она без памяти влюбляется в загадочного и скрытного одноклассника, но позже узнает, что он происходит из семьи вампиров. Будь готов(а) показать паспорт на входе.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

В чём дело?
В чём дело?

2000₽

Роспись виниловых пластинок
Роспись виниловых пластинок

3000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

Кис Квиз
Кис Квиз

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста