«Сколько бы времени мы ни провели вместе, мне всегда будет мало» — сказал Эдвард Каллен Белле. Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает к отцу в небольшой и пасмурный городок Форкс. Она без памяти влюбляется в загадочного и скрытного одноклассника, но позже узнает, что он происходит из семьи вампиров. Будь готов(а) показать паспорт на входе.