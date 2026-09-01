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«Сколько бы времени мы ни провели вместе, мне всегда будет мало» — сказал Эдвард Каллен Белле. Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает к отцу в небольшой и пасмурный городок Форкс. Она без памяти влюбляется в загадочного и скрытного одноклассника, но позже узнает, что он происходит из семьи вампиров. Будь готов(а) показать паспорт на входе.
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