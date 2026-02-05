В VI векe до н. э. жили два философа, чьи идеи до сих пор формируют наше понимание мира. Один — на Западе, в Древней Греции, другой — на Востоке, в Китае. Это Пифагор и Конфуций. Оба были не просто философами, но и выдающимися педагогами, которые создали первые в истории философские школы. На лекции ты отправишься в увлекательное путешествие по жизни этих двух учителей мудрости: — Узнаешь о жизненном пути Пифагора — Погрузишься в мир пифагорейцев: узнаешь о структуре и правилах их сообщества, об их образе жизни — Исследуешь жизнь и учение Конфуция — Познакомишься со школой Конфуция: узнаешь, как проходило обучение, какие ценности прививались ученикам Лектор: Илья Вузман — преподаватель школы философии «Новый Акрополь». Читает лекции по философии, истории, культуре. Активный участник добровольческих и экологических акций.