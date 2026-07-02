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Философская игра «Путь героя»

Школа философии «Новый Акрополь», Смоленский бульвар, д. 22/14, подъезд 1, этаж 3, помещение 6; ст. м. «Смоленская», «Парк культуры»

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Игры
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Школа философии «Новый Акрополь» приглашает на философскую игру-практикум. Она предназначена для тех, кто хочет увидеть и изменить свои привычные стратегии поведения, а также лучше понять свой внутренний мир. В игре используются символы и мифологические примеры, с помощью которых можно увидеть, что помогает и даёт опору в жизни, а что мешает и тормозит. Игра поможет: — по-новому взглянуть на свои задачи и цели; — лучше понять, что человек ищет в жизни; — за препятствиями увидеть испытания; — найти ключи к своим ошибкам, страхам и сомнениям; — прояснить свои внутренние ориентиры и ценности. Ведущий: Ольга Климова — философ, игропрактик. Более 10 лет преподаёт в школе философии «Новый Акрополь» курс философии и символизма древних культур. Автор статей по философии в журнале «Человек без границ». Продолжительность: 3,5 часа.

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