Один из самых самобытных артистов российской электронной сцены, резидент легендарной Arma17 и System 108, в своё время участник уличного антилейбла Comeme и основатель собственного импринта PG Tune. За его плечами десятки релизов, выступления по всему миру и собственный музыкальный язык, в котором хаус, техно, постпанк и живая импровизация существуют совершенно естественно. Первый в карьере Филиппа «всю ночь напролёт» (All Night Long). Формат позволит услышать его музыкальный вкус гораздо шире привычного клубного сета и лайва, проследить за сменой настроений, ритмов и направлений от первых часов до самого утра.