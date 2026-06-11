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Филипп Горбачёв

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Один из самых самобытных артистов российской электронной сцены, резидент легендарной Arma17 и System 108, в своё время участник уличного антилейбла Comeme и основатель собственного импринта PG Tune. За его плечами десятки релизов, выступления по всему миру и собственный музыкальный язык, в котором хаус, техно, постпанк и живая импровизация существуют совершенно естественно. Первый в карьере Филиппа «всю ночь напролёт» (All Night Long). Формат позволит услышать его музыкальный вкус гораздо шире привычного клубного сета и лайва, проследить за сменой настроений, ритмов и направлений от первых часов до самого утра.

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