Классный арт-маркет со множеством крутых авторов. 100 столов в просторном помещении не оставят тебя равнодушным. Здесь можно будет: — Найти мерч на любой вкус от прекрасных авторов. — Отдохнуть и познакомиться с крутыми людьми. — Получить кучу эмоций. — Вкусно покушать: будет мини-кафе. Билеты будут продаваться онлайн и на входе.