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Фича

ВДНХ, 57 павильон, проспект Мира, 119с57

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 3000₽
Возраст 12+
Выставки
Фестивали

Про событие

Классный арт-маркет со множеством крутых авторов. 100 столов в просторном помещении не оставят тебя равнодушным. Здесь можно будет: — Найти мерч на любой вкус от прекрасных авторов. — Отдохнуть и познакомиться с крутыми людьми. — Получить кучу эмоций. — Вкусно покушать: будет мини-кафе. Билеты будут продаваться онлайн и на входе.

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