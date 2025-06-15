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Про событие
Классный арт-маркет со множеством крутых авторов. 100 столов в просторном помещении не оставят тебя равнодушным. Здесь можно будет: — Найти мерч на любой вкус от прекрасных авторов. — Отдохнуть и познакомиться с крутыми людьми. — Получить кучу эмоций. — Вкусно покушать: будет мини-кафе. Билеты будут продаваться онлайн и на входе.
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