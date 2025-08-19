Как менялись представления о женской роли, правах и возможностях в различные эпохи? На лекции от проекта YaAndArt разберёшь женские роли в обществе от античности до современности. Как исторические перемены влияли на судьбы женщин с древности до наших дней? Как культурные и политические изменения, войны и революции, а также новые идеологии определяли роль женщин в обществе? Заглянешь в различные эпохи — от античности до современности — и увидишь, как менялись представления о женской роли, правах и возможностях. От мифологических героинь до феминисток 20 века — узнаешь, как женщины через века сталкивались с вызовами своего времени и как эти вызовы формировали их судьбы. Лекцию прочитает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt».