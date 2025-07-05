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Про событие
Первый фестиваль традиционной и современной культуры Якутии. В течение дня тебя ждут мастер-классы, лекции, знакомство с анимацией и кинематографом Якутии, ярмарка якутских мастеров и секретная выставка… а вечером, плавно перетекающим в ночь, состоится концерт. Хедлайнеры – группа URAAN, сочетающая электронную музыку с этническими мотивами. Также выступят и другие исполнители самых разных жанров – национальный якутский хомус, инди-дэнс, якутский поп, инди-поп, техно и многое другое. Билет на весь день (основная программа + концерт) – по кнопке «купить билет». Только на концерт – по ссылке: https://orientmuseum.tn-cloud.ru/event/B6446B7BE81EF49FC016534D744716F5425F2D0A
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