Традиционный фестиваль суперкаров и дрэг-гонок на трассе RDRC Racepark, где дорожные автомобили мощностью более 500 л. с. соревнуются на дистанции 3/8 мили за лучшее время и скорость в официальных заездах RDRC. Мероприятие проходит в открытом режиме для зрителей с прямой трансляцией и представляет изменённый формат классов, аналогичный тем, что используются на «Московской миле».