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Фестиваль Unlim Fest 2026

Многофункциональный комплекс экстремальных видов спорта RDRC Racepark (д. Верея, 458)

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от 2500₽ до 6500₽
Возраст 0+

Про событие

Традиционный фестиваль суперкаров и дрэг-гонок на трассе RDRC Racepark, где дорожные автомобили мощностью более 500 л. с. соревнуются на дистанции 3/8 мили за лучшее время и скорость в официальных заездах RDRC. Мероприятие проходит в открытом режиме для зрителей с прямой трансляцией и представляет изменённый формат классов, аналогичный тем, что используются на «Московской миле».

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