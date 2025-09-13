Эксперты - ученые, психологи, спортсмены и общественные деятели - расскажут главное о феномене воли: как она возникает, куда исчезает и как её взрастить. Сила воли - это ресурс, с которым можно добиться огромных результатов в любой сфере жизни. Почему одни достигают успеха, а другие всю жизнь тщетно мечтают о нем? Почему одни встают на ноги после ударов судьбы, а других встречный ветер навсегда сносит в кювет жизни? Почему у одних есть сила воли, а другим ее не хватает? От чего воля зависит? Как выбраться из ловушки зависимости? Об этом и многом другом поговоришь с экспертами из разных областей знаний. Гости смогут измерить физический потенциал своей воли с помощью новейшей научной разработки и получат «карту воли» с работающими решениями и практиками для рывка вперед. Событие пройдет в Государственном музее спорта в Москве с онлайн-трансляцией. Организатор - «Больше чем тело».