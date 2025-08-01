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Фестиваль Shoegaze/Post Rock музыки «Эхомания 2025»

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/2

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Завершение:

от 1000₽ до 4111₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Летний фестиваль на трёх площадках День первый — Склад №3: кауч сёрфинг/шампур/Mental Map/mint tea/развлекательная программа День второй — веранда Punk Fiction и Бар «Мотыга»: Black Hole Surfers (нижний новгород)/Echosalute (рнд)/Levithan (спб)/Heavy Plane/Причалы и пристани (нижний новгород)/fetters in use (спб)/Утешение (спб)/always april (спб) / EJCT/un:schluss/льды хрупки День третий — веранда punk fiction и мотыга: Marto/Dog Silent/Laavu (спб)/Нелюдимка/карнегия/mooria (екб)/mute emotions. (екб)/Dog Wave/Elvish Lemonade (нижний новгород)/noum/исток (владимир) На второй и третий день фестиваля (02.08 и 03.08) на уличной площадке будет маркет. Подробнее: https://vk.com/echomaniamsk2025

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