Фестиваль Shoegaze/Post Rock музыки «Эхомания 2025»
Ольховская ул., 14/2
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 4111₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Летний фестиваль на трёх площадках День первый — Склад №3: кауч сёрфинг/шампур/Mental Map/mint tea/развлекательная программа День второй — веранда Punk Fiction и Бар «Мотыга»: Black Hole Surfers (нижний новгород)/Echosalute (рнд)/Levithan (спб)/Heavy Plane/Причалы и пристани (нижний новгород)/fetters in use (спб)/Утешение (спб)/always april (спб) / EJCT/un:schluss/льды хрупки День третий — веранда punk fiction и мотыга: Marto/Dog Silent/Laavu (спб)/Нелюдимка/карнегия/mooria (екб)/mute emotions. (екб)/Dog Wave/Elvish Lemonade (нижний новгород)/noum/исток (владимир) На второй и третий день фестиваля (02.08 и 03.08) на уличной площадке будет маркет. Подробнее: https://vk.com/echomaniamsk2025
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи