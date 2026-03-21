Лучшие спортсмены Мира из разных стран соберутся в Лужниках, чтобы вместе с тобой уйти в отрыв. Только представь этот масштаб! Длина трассы 140 метров, а высота достигает 28 метров — это почти как 10-ти этажный дом. Будет построен не один BIG AIR, а целых ДВА! Два огромных трамплина откуда с высоты более 10 метров будут съезжать спортсмены. 6 разгонок для мотофристайла и фристайла на снегоходе. А это значит, что будет ещё больше трюков и невероятных прыжков. Размеры площадки позволяют провести дрифт заезды с участием нескольких машин одновременно.