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Фестиваль «Прорыв»

ЦСКА Арена, Автозаводская улица, 23А

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 8000₽
Возраст 14+

Про событие

Лучшие спортсмены Мира из разных стран соберутся в Лужниках, чтобы вместе с тобой уйти в отрыв. Только представь этот масштаб! Длина трассы 140 метров, а высота достигает 28 метров — это почти как 10-ти этажный дом. Будет построен не один BIG AIR, а целых ДВА! Два огромных трамплина откуда с высоты более 10 метров будут съезжать спортсмены. 6 разгонок для мотофристайла и фристайла на снегоходе. А это значит, что будет ещё больше трюков и невероятных прыжков. Размеры площадки позволяют провести дрифт заезды с участием нескольких машин одновременно.

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