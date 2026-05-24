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Фестиваль постапокалипсиса

Lovely Loft, Большая Семёновская улица, 42с15

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 7000₽
Возраст 14+
Игры
Необычное
Фестивали

Про событие

Внимание, выжившие. Координаты подтверждены. Единственный в центральном регионе фестиваль по постапокалипсису и техногенным катастрофам. Здесь прошлое встречается с будущим, а выживание становится искусством. Что тебя ждёт? Рынок Пустоши — артефакты, крафт, мерч и всё, что уцелело после Конца Света. Зоны вселенных — Fallout, зомби-апокалипсис, Mad Max и тд + уникальные авторские миры. Мастер-классы, лекции и встречи с авторами — узнай, как рождались легенды и как писать в жанре выживания. Стримеры, спец.гости и блогеры— живое общение, совместные эфиры, автографы и фотозоны. Косплей-шоу — лучшие образы из бункеров, пустошей и руин на одной сцене. Живой концерт — музыка, которая звучит даже когда мир замолчал. Выставка арт-каров — машины, собранные из пепла, стали и воли. Встреча с монстрами — от снорков до когтей смерти (вживую и под камерой). Квесты и Арена — испытания на смекалку, тактику и выносливость. А ещё ретро-игры, виар-зона, бар, фудкорт и выступление диджеев под открытым небом. Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/big_post_fest https://bp-fest.ru/

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