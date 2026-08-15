Соревнования по аджилити, курсингу и док-дайвингу, дога-йога, «Собачий ресторан», маркет и благотворительный аукцион в поддержку приютов; в лайн-апе: Cream Soda, тима ищет свет, Антоха МС, Игнатий Винтуров и Солова. В преддверии фестиваля Petshop Days 2026, сервис городской мобильности Ситидрайв сделал часть автопарка дог-френдли: в салонах появились лежанки для питомцев, а в бардачках — угощения и подарки для четвероногих. 15-16 августа с 12:00 до 22:00