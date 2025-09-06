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Про событие
В программе творческого вечера: показ работ и шумовой экспериментальный музыкальный сет художницы RAISA. Также будет формат открытого микрофона, где можно будет свободно показать свою work in progress работу. Из условий только не дольше 15 минут. Если ты уже сейчас знаешь, что хочешь что-то показать, пожалуйста, напиши в тг: https://t.me/kaktakkatya Вход: донат от 300р.
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