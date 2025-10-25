Фестиваль, который пробудит тело, подарит бодрость духа, поднимет настроение и расширит границы восприятия себя и окружающего мира. Тебя ждут занятия по йоге, мастер-классы по тибетским поющим чашам и массажу, трансформационные игры, арт-терапия, хэндмейд-маркет, чайная церемония от компании «Мой чай» и музыкальный джем от школы африканских барабанов Sun Drums. В уютном пространстве ты сможешь: — Позаниматься йогой и познакомиться с телесными практиками, которые избавляют от блоков и зажимов в теле — Пробудить воображение и выйти за пределы привычного взгляда на жизнь на арт-терапии и ароматерапии — Принять участие в трансформационных играх, которые позволят изменить паттерны поведения и увидеть новые возможности — Встретить интересных людей, найти новые идеи и просто отдохнуть