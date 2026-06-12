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Фестиваль независимых музыкантов

инновационный центр «Сколково», Большой бульвар, 40

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Программа разделена на два блока: с 12 до 18 практики читают лекции, с 19 до 21 — концерт, где хэдлайнером выступят Солова + Евтела. Идея фестиваля проста — дать простые и понятные инструкции от экспертов по вопросам, которые возникают на старте карьеры у музыкантов. Но спикеры такие, что послушать стоит всем: — Журналисты Лёша Горбаш, Карина Бычкова, Вова Завьялов и Максимилиан Фомичев расскажут, стоит ли писать им в личку по поводу релиза или лучше ограничиться почтой; — Мария Минина (Дикая мята), Иван Бочаров (Motherland), Мария Оганова (MMS), Екатерина Нитченко (VK Fest, New Star Camp) расскажут, как попасть на крупнейшие фестивали страны; — Коля Редькин и Антон Савенко расскажут, как формировать комьюнити и чем оно полезно для музыкантов. Вечерняя программа — концерт победителей проекта «Места силы» (в их числе «Плавник», Ли́са, LITHIUM, «не вижу» и «Ник Ждан»), а завершит вечер выступление хедлайнеров Соловы + Евтелы. Посещение бесплатное, требуется предварительная регистрация. Программа: https://t.me/YOURTUNES1

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