Ламповая версия легендарного фестиваля игр и увлечений, которая сохраняет ту же праздничную атмосферу, но в более уютном и камерном формате. Ты сможешь погрузиться в мир лучших настольных игр всех жанров вместе с единомышленниками, не теряя ощущения близости и тепла общения. Тебя ждет насыщенная программа, живое общение и магия настольных игр в новом формате — камерно, душевно, интересно, без шума большого мероприятия. Насладись сотнями разнообразных настольных игр, от мировой классики до новинок, участвуй в турнирах и мастер-классах, знакомься с разработчиками и блогерами, делай памятные фото с косплеерами, закупайся играми и уникальным мерчем по специальным ценам. Еще — посетите зоны моделизма, варгеймов, комиксов, аниме и стенды специальных гостей.