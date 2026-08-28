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Фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы

Артплей
Нижняя Сыромятническая 10, стр. 7А

Начало:

Завершение:

1250₽
Возраст 6+
Кино
Выставки
Фестивали

Про событие

XII Международный независимый Фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС 2026. За 12 лет фестиваль стал главной точкой притяжения для всех, кто любит современную книжную графику. В этом году тебя ждёт настоящий океан творчества: Главная выставка: 127 художников из России, США, Италии, Великобритании и других стран. Более 800 иллюстраций в категориях Фикшн, Нон-фикшн, Комикс и экспериментальный «Другой МОРС». Образование: 2 этажа, 50+ лекций и мастер-классов от звёзд индустрии и международных экспертов. Будет полезно и профессионалам, и новичкам. Маркеты: гигантский маркет иллюстраторов и книжный маркет ведущих издательств — уноси домой сокровища. Спецпроекты: победители прошлого года, выставка эскизов «Изнанка» (заглянешь в творческую кухню художников) и гости из Екатеринбурга – фестиваль самиздата «Разиня». Культурная программа: показ фильма «Непокой», спектакль «Дюймовочка. Пикник с пиром» и традиционная Картонная мастерская. Программа: https://2026.berrywaterfestbookillustration.ru/

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