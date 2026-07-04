Зачем человеку нужны повторяющиеся действия, правила, символы и практики? Чтобы переживать неопределенность, время, перемены и поддерживать самого себя. Разные ритуалы — для разных жизненных этапов: взросления, переезда, свадьбы, начала новой жизни или горевания об утрате. От шаманских практик и календарных обрядов до вечернего чтения перед сном, новой серии любимого сериала и привычки покупать книги в одном и том же магазине — ритуалы остаются частью нашей повседневности. 4 и 5 июля в Музее Москвы: с авторами и друзьями МИФа поговорят о значении ритуалов прошлого и настоящего. Также на фестивале будет работать книжная ярмарка — приходи составить собственный список летнего чтения. Будут и новинки, и бестселлеры издательства, а ещё свечи от Banka Home, стикеры от No Kids Stickers и зона быстрых скетчей от художницы Насти Шакал — скетч можно сделать бесплатно. Расписание лекций и встреч: лекции 4 июля 13:00 — «Что такое обряд? От инициаций до незаметных ритуальных практик в нашей жизни», Ольга Христофорова 14:30 — «Зачем человеку ритуалы и как они помогают находить внутреннюю опору», Анна Духарева, Екатерина Латушкина, Вера Якупова 16:00 — «Русская свадьба: расплетание косы, венечный посад и свадебный поезд», Елена Самоделова 18:00 — «Как мы смотрим кино. Разговор о кино-ритуалах повседневности». Команда A-ONE: Виктория Лымарь, Дарья Дьякова, Всеволод Торхов, Елизавета Шендрикова лекции 5 июля 13:00 — «Иван Купала: миф, ритуал и потребность в чуде», Екатерина Мокрушева 15:00 — «Сплетенные судьбы: викторианские украшения из волос», Елена Матвеева 17:00 — «Вдохновение по расписанию: как привычки помогают творческому процессу», Екатерина Звонцова, Настасья Реньжина, Саша Степанова, Валерия Мартьянова Книжный клуб и мастер-класс по коллажам: 4 июля, 15:00 — Детский книжный клуб по книге «Дикий робот». Ведущая — Дарья Гордеева. Регистрация: vk.cc/cZe62Y 5 июля, 16:00 — Мастер-класс Марии Звонаревой «Коллаж о чувствах» Регистрация: vk.cc/cZe65f А ещё на фестивале ты найдёшь свечи от Banka Home, стикеры от No Kids Stickers и полюбившуюся зону быстрых скетчей от художницы Насти Шакал — скетч можно сделать бесплатно. 4-5 июля с 12:00 до 20:00