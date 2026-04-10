Готов к фанковому урагану? О, это будет насыщенный вечер! Pozitiva Funk Orchestra — машина грува с богатой духовой секцией и невероятно мощным вокалом Сергея Голованова, которая заставит двигаться каждую клеточку вашего тела. Soul Cream — фанк, хип-хоп и соул в одном флаконе от столичных создателей шоу: Smitana, Кейт Болевой и Дмитрия JuniQr. Вместе с проектом JamiroQuai JuniQr зрители совершат стильное погружение в музыкальный мир легенды эйсид-джаза — Jamiroquai. За винтажный фанк и соул отвечают Beat Bombers. Также среди выступающих — тёмные лошадки фестиваля: Ostapkin и Супер Пупер Бэнд. На вертушках — DJ Eresoul.