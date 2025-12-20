Продуманное до мелочей театрализованное шоу, звёздные ведущие, грандиозный лайв Диско Клуб Олл Старс, большие секретные гости и куча доп активностей. Будет большая новогодняя съёмка, поэтому очень важно быть в крутом наряде. Все будут делиться на два лагеря: сладости и овощи (выберешь сам, кем ты будешь). Томат ты или праздничная сосалка — решать тебе! — Хаски — Dj Oguretz — Лауд — Biicla + секретный гость — Диско Клуб Ол Старс — Петар Мартич (Dj Set) — Мода На Ток — Tapenight — Николай Воронов — Kito Jemperе — Dominique Mara — Mashkov — Sevada + секретные гости