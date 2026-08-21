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Фестик

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 9000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Так как сцена держится на трёх слонах, то и фестик должен идти три дня. Пятница, 21 августа Voskresenskii / Лауд / Villian / The Pak / Daily Slime / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость и многие другие... Суббота, 22 августа Прыгай киска / Дельфин / Biicla / Dj Stonik1917 / Казускома / Errortica / Kovyazin D / Police In Paris / Соловa / Евтела / Стерео ширина / Archanga / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость и многие другие... Воскресенье, 23 августа Инфекция / Масла / G-Pol & Jeam Biscuit / Mirèle / Xrustalic / Dominique Mara / Mashkov / Tapenight / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость / Секретный гость и многие другие... Более подробная информация о фестивале и артистах будет размещена на сайте фестиваля: https://festik.discoklub.com/ Лайнап может меняться, не обессудь:)

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