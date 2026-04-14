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Феллини или Феттучини

Романико, Большая Татарская улица, 24

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Итальянский ужин, на котором не только будут пробовать блюда и вина, а постараются разгадать: как итальянцам удаётся оставаться одними из главных гедонистов планеты? Сможешь пройти путь от гладиаторов до современности, пробуя историю на вкус и находя её отражение в каждом бокале и блюде. Сопровождать тебя в этом путешествии будут сомелье и шеф-повар: они раскроют секреты винных пар и расскажут, как в каждой подаче оживают традиции регионов. Проведёшь вечер в уютном ресторане, бренд-шеф которого Уилльям Ди Сарра — настоящий итальянец. А ещё ты сможешь попробовать пасту ручной работы, которую здесь готовят по всем канонам. И, конечно, какой вечер без магии кино? Заглянешь в объектив великих итальянских режиссёров и поговоришь о смыслах, которые вложены в их картины. В стоимость билета включены: приветственный напиток + закуски, салат и горячее блюдо от шефа, дегустация 3 вин и большой культурологический экскурс.

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