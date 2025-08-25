Лекция, посвящённая значению женщины в истории. В течение вечера ты узнаешь о женщинах, которые покоряли сердца и влияли на судьбы империй, — Диане де Пуатье, Анне Болейн, Мадам де Помпадур, а также о стратегиях соблазнения и любви разных эпох. Лектор: Наталья Лавренова, искусствовед. Авторские коктейли Dry&Wet полные страсти и пикантных ингредиентов органично дополнят повествование.