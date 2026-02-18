Ужин, посвященный влиятельному модельеру, новатору и провокатору мира высокой моды Иву Сен-Лорану. Он открыл свой собственный модный дом, чтобы сделать женщин ещё счастливее. Вдохновлялся Пикассо, Модрианом, Делакруа, Шекспиром. Он создал женский смокинг, обнажился для рекламы и именно он первый поставил темнокожую Наоми на обложку глянца. Ив Сен-Лоран стал ассистентом самого Christian Dior в 18 лет, возглавил его модный дом в 21 и добился успеха с первой же коллекции. Он открыл свой собственный модный дом, чтобы сделать женщин ещё счастливее. Он талантливо развивал тему мужского гардероба для женщин, но всегда понимал, что «сила женщины в её женственности и сексуальности». Его модные изобретения стали частью гардероба женщин во всём мире, и эти вещи по-прежнему в моде и не теряют актуальность: женский смокинг, прозрачная блуза, бушлат, вещи в стиле сафари и многое другое. Последний великий художник моды оставил нам огромное наследие, которым до сих пор вдохновляются и копируют современные дизайнеры. YSL первый из кутюрье открыл бутик pret-a-porter Rive Gauche, где продавали повседневную одежду за разумные деньги. Он привнёс в кутюр африканские мотивы. Он заигрывал с запрещенными препаратами как в жизни, так и в творчестве: чего стоит его парфюм Opium – для тех, у кого ysl вошёл в привычку. Лекцию о великом кутюрье прочитает Екатерина Свирина, эксперт в области моды и fashion-редактор Cosmopolitan. В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.