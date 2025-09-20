Бранч, на котором разберёшься в насущных вопросах мира моды вместе со стилистом. В программе: сборка капсульного гардероба с учётом трендов нового сезона, посвящение в стилистические секреты сочетания цветов, фактур и силуэтов, разбор ключевых тенденций осени-зимы 2025/26 и того, как ввести модные элементы в повседневную жизнь без перегруза гардероба. Лекцию прочитает Валерия Малькова, стилист телеканала «Пятница» и одна из ведущих преподавателей Fashion Factory School – онлайн-школы по обучению модному бизнесу и профессиям в сфере моды. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.