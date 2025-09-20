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Fashion-бранч «Капсульный гардероб 2.0: как совместить базу и тренды нового сезона»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4300₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Бранч, на котором разберёшься в насущных вопросах мира моды вместе со стилистом. В программе: сборка капсульного гардероба с учётом трендов нового сезона, посвящение в стилистические секреты сочетания цветов, фактур и силуэтов, разбор ключевых тенденций осени-зимы 2025/26 и того, как ввести модные элементы в повседневную жизнь без перегруза гардероба. Лекцию прочитает Валерия Малькова, стилист телеканала «Пятница» и одна из ведущих преподавателей Fashion Factory School – онлайн-школы по обучению модному бизнесу и профессиям в сфере моды. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.

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