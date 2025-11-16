Бранч, на котором разберёшься в насущных вопросах мира моды вместе со стилистом, а уйдёшь с модным обвесом на сумку. Поговоришь с экспертом о том, как развить эстетический интеллект и чем отличается «смотреть всё подряд» от «видеть». Как настроить собственный визуальный фильтр, как тренировать насмотренность и чем вдохновиться кроме пинтереста, чтобы «встряхнуть» своё воображение. Прямо на лекции тебя ждут эксперименты с фактурой, объёмом и формой – будешь самостоятельно создавать обвес на сумку и возвращать чувствительность к миру через практику, наблюдение и работу руками. Обвес унесёшь с собой. Встречу проведёт флорист, арт-директор и мультидисциплинарный креатор Богдана Антипина. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.