Мастер-класс по холодному фарфору — особой полимерной глине, из которой получаются удивительно реалистичные цветы, будто только что сорванные. За 3 часа ты познакомишься с материалом, освоишь базовые приёмы работы и слепишь нежный цветок анемона. Такой цветок может украсить интерьер или стать очень душевным подарком, сделанным своими руками.