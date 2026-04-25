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Необычное
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по холодному фарфору — особой полимерной глине, из которой получаются удивительно реалистичные цветы, будто только что сорванные. За 3 часа ты познакомишься с материалом, освоишь базовые приёмы работы и слепишь нежный цветок анемона. Такой цветок может украсить интерьер или стать очень душевным подарком, сделанным своими руками.
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