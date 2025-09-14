На мастер-классе от студии My Hygge бельгийский шоколад превратится в произведение искусства в твоих руках. Здесь ты сможешь: – продегустировать разный шоколад и выбрать, с чем будешь работать; – создашь шоколадный декор; – научишься топить и темперировать шоколад для плитки и конфет; – сделаешь фантазийный декор своей плитки (примеры декора будут). С мастер-класса ты уйдешь с морем позитивных эмоций, багажом знаний и коробочкой, в которой красиво упакована плитка шоколада и 8 конфет. А атмосфера клуба с гирляндами и свечами наполнит нас эстетикой до самого краешка. Мир шоколада откроется по-новому и больше никогда не будет прежним. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.