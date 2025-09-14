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Фантазийный шоколад и конфеты ручной работы

My Hygge Place на «Тульской»
Духовской переулок, 17

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе от студии My Hygge бельгийский шоколад превратится в произведение искусства в твоих руках. Здесь ты сможешь: – продегустировать разный шоколад и выбрать, с чем будешь работать; – создашь шоколадный декор; – научишься топить и темперировать шоколад для плитки и конфет; – сделаешь фантазийный декор своей плитки (примеры декора будут). С мастер-класса ты уйдешь с морем позитивных эмоций, багажом знаний и коробочкой, в которой красиво упакована плитка шоколада и 8 конфет. А атмосфера клуба с гирляндами и свечами наполнит нас эстетикой до самого краешка. Мир шоколада откроется по-новому и больше никогда не будет прежним. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.

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