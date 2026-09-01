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Фантазия Хаяо Миядзаки

КЗ «Москва», проспект Андропова, 1

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Завершение:

от 2000₽ до 8000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Оркестр Империал представляет шоу-трибьют выдающемуся режиссёру-аниматору Хаяо Миядзаки. Хаяо Миядзаки — это имя, которое прочно вписано в историю анимации. Его работы, включая «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Унесённые призраками» и «Улица сверхъестественных» завоевали миллионы поклонников по всему миру. Хаяо Миядзаки любит рассказывать истории, они рождаются из его убеждений, надежд и опыта, он не копирует действительность, а творит некое новое качество — когда массовое кино превратилось в индустрию, Миядзаки остается настоящим художником. Особое смысловое наполнение и невероятное красоту его картинам дарит музыка Дзе Хисаиси, тандем двух гениальных авторов емко и правдиво раскрывают образы и передает глубинные эмоции персонажей. В исполнении Оркестра Империал прозвучат саундтреки из самых известных анимационных фильмов автора. Более 30 виртуозов, авторские аранжировки и уникальное световое шоу отправят зрителя в диковинные красочные миры Миядзаки. В программе концерта прозвучат саундтреки из анимационных фильмов: «Небесный замок», «Унесённые призраками», «Принцесса Мононоке», «Ветер крепчает», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Мальчик и птица» и многих других. Программа: Навсикая из долины ветров Небесный замок Лапута Мой сосед Тоторо Ведьмина служба доставки Принцесса Мононоке Унесённые призраками Ходячий замок Рыбка Поньо на утесе Ветер крепчает Мальчик и Птица

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