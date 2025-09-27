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Fadeeva

Backroom, улица Грузинский Вал, 11с3

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Завершение:

от 1500₽ до 1700₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

FADEEVA — искренняя поп-рок исполнительница, музыка которой наполнена рассуждениями о своей жизни и роли в этом мире. Полуфиналистка 3 сезона шоу «Залетай в тренды» и героиня «Искры» от Яндекс Музыки! Концерт уже совсем близко и в честь выхода новой песни организаторы решили сделать промокод на покупку билета, который даст скидку в 10% действует с 18 по 20 сентября! Промокод: ДЫМ

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