FADEEVA — искренняя поп-рок исполнительница, музыка которой наполнена рассуждениями о своей жизни и роли в этом мире. Полуфиналистка 3 сезона шоу «Залетай в тренды» и героиня «Искры» от Яндекс Музыки! Концерт уже совсем близко и в честь выхода новой песни организаторы решили сделать промокод на покупку билета, который даст скидку в 10% действует с 18 по 20 сентября! Промокод: ДЫМ