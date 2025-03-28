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Exx muzik x Melodica

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

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от 2000₽ до 13500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Хедлайнеры мирового уровня, харизма за пультом и фирменный digital performance на огромном экране. Airsand & TuraniQa — основатели лейбла Exx muzik, артисты, которые разрывают танцполы по всему миру. Их треки звучат на Tomorrowland, Afterlife, Zamna, а в плейлистах их крутят Tiesto, David Guetta, Benny Benassi и другие тяжеловесы электронной сцены. Этот дуэт знает, как делать звук, который цепляет с первой секунды и не отпускает до самого конца. Line-up: — Airsand & TuraniQa — Utlov & Iberian Muse — Talion — Ksu & Vera — Shukur Обрати внимание, действует фейсконтроль и дресс-код. Ожидается повышение стоимости билетов.

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