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Эволюция Дробышевского

Краснохолмская
Краснохолмская наб. 1/15

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Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка продолжает серию научно-популярных проектов Галереи Краснохолмская, объединяющих науку и актуальное искусство. Экспозиция подготовлена совместно с общественным Движением популяризации науки «Проекты Дробышевского» и посвящена истории происхождения человека, а также деятельности известного учёного Станислава Дробышевского. Главная премьера выставки – уникальный артефакт, ранее не представленный широкой публике: первый в мире рисунок неандертальца, обнаруженный археологами из команды Дробышевского в ходе работ Верхнедеснинской экспедиции в селе Хотылёво. Выставка приоткроет завесу над прошлым человечества и погрузит зрителя в мир учёного-антрополога и популяризатора науки Станислава Дробышевского. Помимо черепов и костей предков человека, экспозиция представит визуальные реконструкции быта древних людей, а также фрагменты медийного наследия антрополога: интервью, цитаты, изображения и звуковые файлы. Более того, на выставке будут показаны работы молодых медиахудожников, вдохновившихся антропологией и деятельностью Станислава Дробышевского. Станислав Дробышевский — антрополог, популяризатор науки, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова; президент общественного Движения популяризации науки «Проекты Дробышевского»; автор многочисленных монографий, научно-популярных книг и статей, документальных фильмов и передач по теме антропогенеза. ВТ-ВС: с 11:00 до 20:00

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