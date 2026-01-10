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Евгений Хоньяков

Стендап клуб на Трубной
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Женя Хоньяков — российский стендап-комик с невероятно душевных, искренним и остроумным стилем выступлений. Его комедия наполнена живыми историями, забавными бытовыми зарисовками и остроумными комментариями на актуальные темы. Благодаря открытости, уровню шуток и приятной атмосфере на выступлениях завоевывает сердца массового зрителя.

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