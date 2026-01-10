Женя Хоньяков — российский стендап-комик с невероятно душевных, искренним и остроумным стилем выступлений. Его комедия наполнена живыми историями, забавными бытовыми зарисовками и остроумными комментариями на актуальные темы. Благодаря открытости, уровню шуток и приятной атмосфере на выступлениях завоевывает сердца массового зрителя.