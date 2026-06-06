Евгений Чебатков. Сольный концерт
ул. Пятницкая, 71/5 строение 2
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Завершение:
от 3100₽ до 17000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Легендарный комик, участник множества телепроектов. На площадке работает бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами рекомендуется приходить во время сбора гостей не позднее 30 минут до начала концерта Сбор Гостей: с 20:00 Начало Концерта: в 20:40
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