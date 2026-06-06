Легендарный комик, участник множества телепроектов. На площадке работает бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами рекомендуется приходить во время сбора гостей не позднее 30 минут до начала концерта Сбор Гостей: с 20:00 Начало Концерта: в 20:40