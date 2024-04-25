Евгений Чебатков — комик родом из Казахстана, который долгое время жил в Канаде, поэтому часть его материала — «взгляд по обе стороны»: истории про американских друзей, российские общаги и полицию, пародии на американский акцент, а также обязательные харизма, яркие отыгрыши и искренность. Его первый сольный концерт набрал больше 13 млн просмотров на ютьюбе, а сейчас он ведет шоу «Игра» на ТНТ, подкаст «История на ночь» вместе с Расулом Чабдаровым и готовит новый спешел на английском языке. Кроме того, голосом комика говорит Леонардо в новых «Черепашках-ниндзя».