Мы привыкли, что криминальный мир — это мужская территория. Но ведь нередко черту переступает и женщина. Мир привык делить преступниц на «жертв обстоятельств» или «хладнокровных монстров». Но что, если правда лежит в совершенно другой плоскости? На новой лекции «Ева вне закона» разберут женскую преступность, как сложное социальное явление. О чём будут говорить: Экономика и быт. Как среда формирует преступный умысел женщин? Психологический портрет. Что движет женщиной в момент совершения преступления? Шокирующие факты. Уникальные кейсы и малоизученные страницы криминалистики. Будет честно, местами неуютно, но невероятно познавательно. О лекторе: Алёна Ленковская. Уголовный юрист и юридический психолог, научный редактор издательства «Эксмо». Автор телеграм-канала «Психолог в законе», популяризатор права и психологии. О площадке: Большой Царицынский Дворец — жемчужина Царицынского дворцово-паркового ансамбля. Дворец был построен в 1786-1796 годах Матвеем Казаковым. Выполненный в характерном для Царицына стиле псевдоготики, Большой Царицынский дворец несёт в себе явные черты классицизма и является ярким памятником архитектуры XVIII века.