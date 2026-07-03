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Ева вне закона: причины и факты о женской преступности

Музей-заповедник «Царицыно»
Дольская ул., 1

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Завершение:

от 2000₽ до 2700₽
Возраст 18+

Про событие

Мы привыкли, что криминальный мир — это мужская территория. Но ведь нередко черту переступает и женщина. Мир привык делить преступниц на «жертв обстоятельств» или «хладнокровных монстров». Но что, если правда лежит в совершенно другой плоскости? На новой лекции «Ева вне закона» разберут женскую преступность, как сложное социальное явление. О чём будут говорить: Экономика и быт. Как среда формирует преступный умысел женщин? Психологический портрет. Что движет женщиной в момент совершения преступления? Шокирующие факты. Уникальные кейсы и малоизученные страницы криминалистики. Будет честно, местами неуютно, но невероятно познавательно. О лекторе: Алёна Ленковская. Уголовный юрист и юридический психолог, научный редактор издательства «Эксмо». Автор телеграм-канала «Психолог в законе», популяризатор права и психологии. О площадке: Большой Царицынский Дворец — жемчужина Царицынского дворцово-паркового ансамбля. Дворец был построен в 1786-1796 годах Матвеем Казаковым. Выполненный в характерном для Царицына стиле псевдоготики, Большой Царицынский дворец несёт в себе явные черты классицизма и является ярким памятником архитектуры XVIII века.

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