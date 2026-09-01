Серия крупноформатных живописных холстов и керамических скульптур, посвящённых Декабристскому восстанию 1825 года. Эта тема давно волнует воображение художника, заставляя вновь и вновь возвращаться к этому эпизоду истории. Отправной точкой для работы над проектом стала книга Александра Дюма «Учитель Фехтования». В романе события Декабристского восстания описаны от лица француза, учителя фехтования, лично знавшего декабристов. Книга Дюма ясно передает ощущение идеологического раскола и катастрофы, ставших поворотным моментом и повлиявших на судьбы множества людей и всю дальнейшую историю русской мысли. Павел Гришин использует декабрьские события двухсотлетней давности как своеобразную точку входа в локальный социокультурный контекст, а фигуру романтически настроенного, мятежного дворянина — в качестве лирического героя серии. Визуальная составляющая серии больше напоминает затянувшееся, вновь и вновь повторяющееся сновидение, небылицу, полную скрытых метафор и иносказаний, в которых конкретные события и места действия персонажей могут принимать неожиданный образ или даже радикально менять свою изначальную природу и хронологию. Время работы: ВТ–ВС 12:00–20:00