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Это перебор (C'est trop)

Галерея FUTURO, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с9, ЦСИ Винзавод, Подъезд Н8

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Про событие

Серия крупноформатных живописных холстов и керамических скульптур, посвящённых Декабристскому восстанию 1825 года. Эта тема давно волнует воображение художника, заставляя вновь и вновь возвращаться к этому эпизоду истории. Отправной точкой для работы над проектом стала книга Александра Дюма «Учитель Фехтования». В романе события Декабристского восстания описаны от лица француза, учителя фехтования, лично знавшего декабристов. Книга Дюма ясно передает ощущение идеологического раскола и катастрофы, ставших поворотным моментом и повлиявших на судьбы множества людей и всю дальнейшую историю русской мысли. Павел Гришин использует декабрьские события двухсотлетней давности как своеобразную точку входа в локальный социокультурный контекст, а фигуру романтически настроенного, мятежного дворянина — в качестве лирического героя серии. Визуальная составляющая серии больше напоминает затянувшееся, вновь и вновь повторяющееся сновидение, небылицу, полную скрытых метафор и иносказаний, в которых конкретные события и места действия персонажей могут принимать неожиданный образ или даже радикально менять свою изначальную природу и хронологию. Время работы: ВТ–ВС 12:00–20:00

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