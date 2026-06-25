Выставка дизайнера и художницы Юлии Голавской. Экспозиция объединяет объекты предметного дизайна, графику, фотографию, коллажи, текстиль и видео, превращая пространство в целостную художественную среду, обращённую к ускользающим, мимолётным моментам повседневной жизни. Юлия известна, прежде всего, как востребованный дизайнер интерьеров. «Это не всё время так» — её первая персональная выставка и редкий пример переноса интерьерной практики в пространство, открытое для широкой аудитории. Проект расширяет роль дизайнера, переводя интерьер из области частного заказа в форму художественного высказывания с опытом погружения. В рамках выставки пройдёт публичная программа: встречи с художницей, лекции и авторские мастер-классы. Посмотреть программу ты можешь на сайте (кнопка «регистрация»). Выставку можно посетить по предварительной записи по телефону. Режим работы пространства: Вторник-суббота с 10:00 до 20:00.