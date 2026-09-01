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Это бриллианты

Театр им. Маяковского, Большая Никитская улица, 19/13с1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 16000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Две солистки, музыка большого кино и атмосфера, в которой каждая грань твоей красоты и проявленности будет сиять — без необходимости соответствовать. Блеск драгоценностей, сияние свечей, живая музыка, голливудский шик и атмосфера бондианы соединяются в пространстве, где каждая деталь создана для одного: увидеть красоту момента и себя в нём. «Это бриллианты» — самый роскошный концерт Lumisfera: от изысканных образов и прекрасных голосов солисток, раскрывающих и дополняющих друг друга, таланта и слаженности музыкантов оркестра — до оформления пространства, фотозон и программок. Дресс-код: креативный чёрный.

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